100 bin imzayı bulamayan adayların ücreti hazineye kaldı

Cumhurbaşkanlğına seçmenlerin imzası ile aday gösterilecek olanlar, başvuru sırasında 555 bin 980 lira ücret yatırmıştı. Adaylık için gerekli 100 bin imzayı bulamayan Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Davut Turan, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver ve İrfan Uzun'un, başvuru sırasında ödedikleri ücretler de hazineye kalmış oldu. Yeterli imza bulamayan 6 isim, toplam 3 milyon 335 bin lira başvuru ücreti ödemişti.

Cumhur Başkanlığı Seçim Kanunu'na göre, 100 bin imzayı bulup aday olanlara ise seçimden sonra talepleri halinde ödedikleri 555 bin 980 liralık ücretleri iade edilecek. Bu kapsamda; Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a seçimden sonra ödedikleri ücret geri verilecek.