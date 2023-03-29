4 kente ilişkin YEKA ilanları revize edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 09:21, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 09:32
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete'de yer alan, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerine ilişkin YEKA ilanlarındaki "R4-GES-RES-1, R4-GES-RES-2, R4-GES-RES-3, R4-GES-RES-4, R4-GES-RES-5" başlıklı tablolarda alan büyüklükleri revize edildi.