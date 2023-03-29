Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı

Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar: Aydos Ormanı beyaza büründü



İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.

Balıkesir'de Mart karı yağdı

Balıkesir'de Mart karı sürprizi yaşandı. Kepsut ilçesinin yüksek rakımlı mahalleleri beyaz bir sabaha uyandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine Mart ayının sonunda kar yağdı. Yüksek rakımlı mahalleler olan Çalkandil, Büyük Katrancı, Serçeören ve Kızıloluk'a sabaha karşı başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarında da beyaz bir örtü oluşturdu. Birden bastıran yağışa karşı belediye ekipleri de harekete geçerek, kar küreme araçlarını bölgeye gönderdi. Ekiplerin bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Eskişehirliler yeni güne karla uyandı. Kent merkezinin yüksek bölgeleri kar tuttu.

Araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi.

Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Samsun ve Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Samsun ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde gece başlayan yağmur kar yağışına dönüştü. Gece boyunca devam eden yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. İlçede kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Kar yağışı Çamlıbel Geçidi'nde de etkili oluyor.