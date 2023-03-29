Dolar, 19,13 TL'ye yükseldi

Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Beklenen bayram haberi
Beklenen bayram haberi
Sponsorlu İçerik
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Togg'da büyük gün: İlk sahipleri bugün belirlenecek
Togg'da büyük gün: İlk sahipleri bugün belirlenecek
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Borç yapılandırmasında başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Borç yapılandırmasında başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Pidede fiyat tutmuyor: 5 liraya da satan var 20 liraya da
Pidede fiyat tutmuyor: 5 liraya da satan var 20 liraya da
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
PKK, terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı aldı
PKK, terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar, 19,13 TL'ye yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1300 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 10:24, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 10:25
Yazdır
Dolar, 19,13 TL'ye yükseldi

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1162'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1300'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,7040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 23,5780'den satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 102,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 102,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0830'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güç kaybettiğini ifade eden analistler, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Analistler, Fed ile piyasaların beklentilerindeki farklılığın piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, açıklanacak mokroekonomik verilerin öneminin arttığını kaydetti.

Bugün, ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı 1.207 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.207 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Togg'da büyük gün: İlk sahipleri bugün belirlenecek
Togg'da büyük gün: İlk sahipleri bugün belirlenecek
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak
Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü'nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüye Sendika tarafından açılan davada son noktayı koydu.
18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statünden kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

29 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.

Sonraki Haber