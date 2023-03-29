Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Mart 2023 10:41, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 11:30
Büyük Birlik Partisi (BBP) genel merkezindeki ziyaret, saat 14.00'te gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Erbakan, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "6'lı bir kaosa ülkemizi teslim etmeme adına milli bir adım attık." dedi.