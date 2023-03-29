Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Beklenen bayram haberi
Beklenen bayram haberi
Sponsorlu İçerik
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Togg'da çekiliş saati belli oldu
Togg'da çekiliş saati belli oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde 10-20 yıl arasında İstanbul'un kentsel dönüşümle yenilenebileceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 11:11, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 11:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tavukçuoğlu, AA muhabirine, dönüşümün hızlıca yapılması için kamunun öne çıkması gerektiğini söyledi.

İstanbul gibi büyük bir şehrin dönüşümü için özel fon temin edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tavukçuoğlu, "Vatandaşa ana parayı ödemek koşuluyla faizsiz borç verilebilir. Bu dönüşüm yerel müteahhitlerle kısa sürede yapılacak bir konu değil. Dışardan sıfır ya da çok düşük faizli nakit bulmamız lazım." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin olduğu bölgede 13 milyon insan yaşadığını, buranın ayağa kalkması için yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçenin öngörüldüğünü anlatan Tavukçuoğlu, "İstanbul çok daha zor bir şehir olduğu için bunun en az 2-3 misli yani 300 milyar dolar gibi bir nakit lazım. Bu sayede İstanbul'u caddesi, okulu, hastanesi ile yenileyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20"

Tavukçuoğlu, İstanbul'da arsa kıtlığına dikkati çekerek, mevcutların da çok pahalı olduğunu anlattı.

Eski binalar yenilediğinde fiyatların astronomik şekilde arttığını, bunun da insanların yeni ev sahibi olmasını zorlaştırdığını söyledi.

Türkiye'de 1950'li yılların sonuna doğru betonarme binaların yapılmaya başlandığını hatırlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak apartman hayatına geçtiğimiz bu yıllarda beton ve inşaat kalitesi çok zayıftı. Bugünkü demir ve beton kalitesi yoktu. Bu binaların ekonomik ömürlerini tamamladığını varsayıyoruz. Maalesef 40-50 yıllık bu binaların büyük bir kısmı da mimarlık ve mühendislik hizmeti almamıştır. Bu şekildeki binaları ayakta tutmamız çok zor. Ancak 1999 depreminden sonra bu iş çok ciddiye alındı. Son depremden sonra eminim başta biz müteahhitler olmak üzere herkes işini daha ciddiye alıp, çok daha hassas ve titiz çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız binalar 80-100 yıl dayanacaktır. Olası İstanbul depreminde, 1999'dan sonra yapılan binalarda çok büyük problemler yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnsanlarımız bu binalardan sağ çıkarlar. Ancak 40-50 yıllık binalarda bunu söylemek mümkün değil. İstanbul'da risksiz diyeceğimiz binalar yüzde 10 ila 20 arasındadır. "

- "İnsan gücümüz, bilgimiz, birikimimiz var"

Depremden sonra hazırlanan kentsel dönüşüm destek paketinin önemini vurgulayan Tavukçuoğlu, konut başına verilen 600 bin liralık kredinin 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldığını, müteahhitler olarak bunun 2,5 milyon liraya çıkarılmasının daha uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde kentsel dönüşümün çok kolaylıkla yapılacağının altını çizerek, "Bizim insan gücümüz, bilgimiz, birikimimiz var. Biz, bu dönüşümü yaparız. Nasıl ki deprem bölgesinde devletimiz inisiyatif aldı, ikinci aya girmeden 50 bin konutun ihalesi yapılıp, inşaata başlandıysa kentsel dönüşümü de bu şekilde yaparız. Bize kaynak lazım. Parayı devletimiz bulsun biz müteahhitleri davet etsin, 'yapacağın yer burası, hadi başla' dediği anda 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz." diye konuştu.

- "Evim küçülecek" düşüncesiyle kentsel dönüşümden kaçınılıyor

Kentsel dönüşümde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Evi 100 metrekare olan bir vatandaşa müteahhit bu evi 75 metrekare olarak yenileyelim, yüzde 25 ile de koyduğum sermayeyi karşılayayım' diyoruz. Ancak vatandaş, 'Hayır, sen bana yine 100 metrekare daire ver' diyor. Benim paramla binasının yenilenmesini istiyor. O yüzden ilerleyemiyoruz. Elli yıllık, 100 metrekarelik bir binayla yeni yapılmış 75 metrekarelik bir bina arasında yine 1'e 3 değer farkı var. Evini yenilendikten sonra 3 misli pahalıya satabilir. Ancak vatandaş bunu düşünemiyor, 'Benim evim küçülecek 3 odadan 2 odaya düşecek' diyor. Düşsün ama fiyatı artıyor. Ayrıca depreme dayanıklı binalarda yaşayacak. Bunu göz ardı ediyor."

Tavukçuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Ülkem bir deprem bölgesi, ben şehirlerimi yenilemeye çalışıyorum, 50 bin insanımı kaybettim. Bana fon verin" dendiğinde dünyadan ve Avrupa'dan bu kaynağın bulunabileceğini dile getirdi.

Gerek vatandaşın gerekse devletin imkanlarıyla evlerin bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Tavukçuoğlu, "Depremin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. O yüzden bir an önce bu yeni ve sağlam konutlara geçmeliyiz." diye konuştu.

Depremzede bebekler sütannelerini bekliyor
Depremzede bebekler sütannelerini bekliyor
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Müslüman başbakan, resmi konutta ailesine namaz kıldırdı
Müslüman başbakan, resmi konutta ailesine namaz kıldırdı
Pilotları hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Pilotları hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Meteoroloji uyardı: İki gün daha kış
Meteoroloji uyardı: İki gün daha kış
İnşaat işçileri 'kurtarma ordusu' olabilir
İnşaat işçileri 'kurtarma ordusu' olabilir

Bu Habere Tepkiniz

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak
Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü'nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüye Sendika tarafından açılan davada son noktayı koydu.
18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

29 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.

Sonraki Haber