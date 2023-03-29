MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.

2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçlenecğini öngörüyoruz.

Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor.

"DIŞ DENGEDEKİ SÜREKLİ FAZLAYLA DÖVİZ İSTİKRARA ULAŞACAK"

Ülkemiz, dış dengesini sürekli bir fazlayla sağladıktan sonra döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacak.

Hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonunun ekonomideki arz-talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekiyor.

"FİNANSMAN MALİYETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ KALICI"

Geldiğimiz noktada finansman maliyetlerindeki düşüşün kalıcı olduğunu ve finansal öngörülebilirliği artırdığını söyleyebiliriz.

"DEPREMİN ETKİSİ TELAFİ EDİLECEK"

Depremin ekonomiye orta ve uzun vadedeki etkisi ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor. Depremin ekonomiye etkisi telafi edilecek.

Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek."