Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Bu yıl belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ramazan ayına mahsus programlarını, yardım faaliyetlerini, deprem bölgesinde yoğunlaştırdığnı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk günlerinden beri hep yaptığımız gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlerimize, oralarda yaşayan insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Bu ziyaretlerde hem kalıcı konutların temellerini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz. Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak.

Önümüzdeki sınırlı vaktin el verdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslemek istiyorum. Seçim süreci sebebi ile değişen gündemin sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heba ve hevesleri, hırsları giderek artan tehdit, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gide dursun bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahsunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Alt yapısı ve diğer tüm hizmetleri ile adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Her gün binlercesinin temelini attığımız kalıcı konutlarımızın inşasına söz verdiğimiz şekilde inşallah bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Eğitimden sağlığa hiç bir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceğiz.

Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.

Güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzelemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Hiç bir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.