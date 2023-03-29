Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde engel yok
Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2023 12:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 12:45
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklamalarda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır."
Bakan Bozdağ, konuyla ilgili 7 sayfalık bir açıklama da yayımladı.