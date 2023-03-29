Sağlık Bakanlığı'nın konteynerlerini çalan 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde kullanılmak üzere gönderilen Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyneri çalan 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 13:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 13:41
Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Sağlık Bakanlığına
ait 2 adet konteyner çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada hırsızlık olayını
gerçekleştiren şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. oldukları tespit edildi. 3
şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 2 adet konteyner de
bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.