Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 13:54, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 14:26
Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.
"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuzda var." dedi.