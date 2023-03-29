TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, işçi ve emeklinin yoksulluk içinde olduğunu, iktidarın sermayeye hizmet ettiğini ileri sürdü.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, kendi seçim bölgesinde yaşanan depremlere değindi.

Depremin üzerinden 50 gün geçtiğini anımsatan Kaşıkçı, "Hatay'da kıyametin bir öncesi durumu yaşadık. Coğrafyamızda yarıklar oluşurken, bedenlerimizde ise derin yaralar oluştu. O gece ve devamındaki depremleri yaşayan herkes ya yıkıldı ya da derin hasarlar aldı. İnsanlarımızın yaşadığı travmaları silmek için seferber olmalıyız." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'da büyük deprem riski olduğunu, daha önce 9 büyük deprem oluştuğunu söyledi. Bölgede onlarca jeotermal enerji santrali (JES) olduğunu aktaran Yıldız, bir deprem durumunda insanların yanarak can vereceğini öne sürdü. JES'lerin depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili bir çalışma yapılmadığını dile getiren Yıldız, bu konuda acil önlemler alınmasını istedi.

Milletvekillerinin konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, deprem bölgesinde 658 bin insanın işini kaybettiğini, bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için bir adım atılmadığını, ortaya bir proje ve çalışma konulmadığını ileri sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı, istikrarlı bir şekilde uygulandığını belirtti. Türkiye'nin başkalarının gündemine hakim haline geldiğini dile getiren Akçay, hükümetin diplomasi ve dış siyasette önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Yurt dışında görev yapan misyon sayısının 257'ye ulaştığına dikkati çeken Akçay, "Sınırlarımız içinde ve dışında bütün terör örgütleriyle etkili bir mücadele verilmektedir. Doğu Akdeniz'de meşru haklarımızı hedef alan senaryolar bertaraf edilmiştir. Libya ile imzalanan anlaşmalarla Türkiye'yi kara sınırlarına hapsetmeye çalışanlara gereken cevap verilmiştir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 31 bin liraya aştığını belirterek, herkesin özellikle iktidarın "İnsanlar bu Ramazanı nasıl geçirecek?" sorusunu sorması gerektiğini kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesinin temelinin "seçime dönük, göstermelik atıldığını" iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsatarak, şunları söyledi.

"Defne Devlet Hastanesi temel atma törenindeki görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz. Sadece temsili bir temel atma törenini gündem yaparak oradaki çalışmayı göz ardı etmek hakkaniyete uymaz."