Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda görüşülecek
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 16:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 16:41
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.