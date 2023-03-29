TBMM'de AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi; organize sanayi bölgeleri ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki baraj, gölet ve sulama sistemlerinin depreme ve doğal afetlere karşı dayanıklı olup olmadığı"; HDP'nin "asgari ücretlilerin enflasyona karşı korunması için alınacak önlemler" ile CHP'nin "depremden etkilenen 11 ildeki üniversite binalarının altyapılarının incelenerek öğrencilerin karşılaştığı sorunlar" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifleri gündemin ön sırasına alındı.

Ayrıca 126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edildi.

Daha sonra Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.