Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyareti sona erdi. Kılıçdaroğlu ve İnce açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2023 17:57, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 18:06
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. Ziyaret sonrası ortak açıklama yapılıyor.
Kılıçdaroğlu: Halil ibrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz, yaşadığmız sorunlar Türkiye'nin sorunları,