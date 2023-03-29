Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 15 dakika içinde sırasıyla 3,9, 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta saat 20.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.