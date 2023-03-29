Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a TANAP desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Macar arama kurtarma ekipleri 35 vatandaşımızı yaralı kurtardılar"

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Depremdeki destek ve yardımları için teşekkür ediyorum.

"Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor"

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık. 2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı. Atılacak adımları birlikte değerlendirdik. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ayrıca güncel meseleler hakkında da fikir teatrisinde bulunduk.

Türkiye'den Macaristan'a TANAP desteği

Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız.

Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

"Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Barış ülkelerin geleceğine en önemli dinamizm kaynağı. Savaş, en büyük tehlike. Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim. Tahıl Koridoru'nda en az gelişmiş ülkelere göndermek istiyoruz.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Deprem Macaristan'dan daha büyük bir alanı etkiledi"

Deprem Macaristan'dan daha büyük bir alanı etkiledi. Depremdeki acılarınızı paylaşıyoruz, insanların yeniden evlerine kavuşabilmeleri için ve eski hayatlarına dönebilmeleri için desteğimiz sürecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarınızı takdir ediyoruz. Savaş bugün daha çok ülkeye yayılmasın, daha da büyümesin, savaş şiddetlenmesin. Hedefimiz barış olmalı, savaşın büyümesini engellemeliyiz.

"Türk Akımı'na ihtiyacımız var"

Yasa dışı göçün durdurulması konusunda Türkiye anahtar ülke.

Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var.