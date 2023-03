'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle bnu hafta pazartesi günü son olarak Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın kaybettiğimiz vatandaşımız var. Onlar bizim inancımızda şehitler safındadır, Peygamberimize komşudur. Onları yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canları yanmış vaziyette. Onların acısını bir nebze paylaşabilirsek ne mutlu bize. Bu cuma Gaziantep'te olacağız. Cumartesi günü de Elazığ'da olmayı planlıyoruz. Yeni inşa edeceğimiz konutların temel atma törenlerini gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece şahsım değil Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı planlıyoruz.

"850 BİN UZVUNU KAYBETMİŞ EVLADIMIZ VAR"

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin ayak, kol, kaybetmiş kardeşlerimiz evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vs. yapıyoruz. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş aynı anda anne babasını da kaybetmiş olanlar var. Protezlerde bile en kalitelisi aranıp bulunacak.

AKŞENER'E TEPKİ: BİZİM ADIMIZA DİKKAT ET

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müstevvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.

"MUHALEFETİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN KİMSEYİ GÖREMEDİM"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla haraket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralarda yüzlerde içme suyu göndereceğiz.

"BU ASKERE BÖYLE İHANET OLUR MU?"

Vatandaşı devletine karşı tahrik etmeye çalışan muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile askerime, Mehmedime, bunlar yoklar burada yoklar diyolar. Elinize dizinize dursun. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız hepsi oradalar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihanet bir terörist bir de bu muhalefet yapıyor. Ne derseniz deyin, benim halkım askerine sahip. Dün akşam mesala onlarla birlikte iftar yaptım. Ey muhalefet, size güvenlik görevlilerine hakaret etmekten ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışındaki bir hususla ilgilenmiyoruz.