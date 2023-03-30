1993 yılında aldığı 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor
Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, 1993 yılında emekli ikramiyesiyle satın aldığı vosvos aracına gözü gibi bakıyor. 1962 model vosvosunu yaşı ilerlediği için artık kullanamayan Şerefoğlu, fırsat buldukça aracının brandasını kaldırıp otomobilinin içinde anılarını tazeliyor. Aracını çok isteyen olduğunu söyleyen Şerefoğlu "Çocuklarım da sattırmıyor" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 02:04, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 02:06
Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, 1993 yılında emekli ikramiyesiyle satın aldığı vosvos aracına gözü gibi bakıyor. 1962 model vosvosunu yaşı ilerlediği için artık kullanamayan Şerefoğlu, fırsat buldukça aracının brandasını kaldırıp otomobilinin içinde anılarını tazeliyor. Aracını çok isteyen olduğunu söyleyen Şerefoğlu "Çocuklarım da sattırmıyor" dedi.