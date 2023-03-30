Kahramanmaraşta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 04:12, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 04:14
Kahramanmaraşın Onikişubat ilçesinde saat 00.44de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraşın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.