400 bin kişi eşyam hasarlı dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin ev eşyalarında yaşadıkları hasarı tespit etmek için zarar tespit formları hazırlandı. Formlarda eşyalara ilişkin tahmini birim fiyatlar da yer almaya başladı. Beyan edilen eşyaların ödemelerinin AFAD tarafından yapılması bekleniyor.

ORTALAMA 120 BİN TL



Toplamda 40 farklı kalemden oluşan eşyaların bedeli evlerde kullanılan eşyalara göre değişmekle beraber ortalama 120 bin TL'yi buluyor. Ayrıca listede bulunmayan eşyalar da forma eklenebiliyor. Söz konusu tespit çalışması vatandaşların evlerinde günlük yaşamlarında kullandıkları eşyaların devlet katkısı ile yeniden temin edilmesinde vatandaşların elini rahatlatacak bütçenin oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AKÜLÜ ARABA BİLE VAR



Hasar alan evlerde bulunan eşyalar arasında dikkat çeken detaylar da yer alıyor. Detaylar arasında robot süpürgeden, çocukların kullandığı akülü arabaya, tabletten cep telefonuna kadar birçok eşya bulunuyor. Girişi yapılan verilere göre depremzedelerin sadece Adıyaman'daki toplam kaybı 7 milyar TL'nin üzerine çıktı.

YENİ DÜZENİMİZİ KOLAY KURARIZ



Eşya zarar tespit formunu dolduran depremzedelerden biri olan Yasin İnanır, "Bu eşyaların tespit edilmesi çok iyi bir şey. İnşallah ödemesi yapılır ise biz düzenimizi daha kolay kurarız. Bu ödeme yapılırsa yeni evliler gibi yeniden evimizi kurarız ve yeni hayatımıza daha iyi bir başlangıç yapma fırsatı buluruz" dedi. Form dolduranlardan Zeliha Öztekin de "Evimiz, arabamız her şeyimiz yerle bir oldu. Bu formu dolduruyoruz, evimizdeki eşyaları yeniden almamız yeni evlere yerleşmemiz bize büyük bir yük olacak eğer bu eşyalar için cüzi miktarda olsa bir para ödenir ise elimizi çok rahatlatır. Bir şeylere başlamak için fırsatımız olur" diye konuştu.

Ali Kürşat Büyükada - Abdullah Sarica