Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Togg'da çekiliş saati belli oldu
Togg'da çekiliş saati belli oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mart 2023 08:03, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 08:15
Yazdır
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.

Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masada

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.

Barış diplomasisi görüşülecek

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz
30 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
30 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
30 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Bir daha Hatay'da, böyle bir şey olmaması için güçlü binalar yapacağız'
'Bir daha Hatay'da, böyle bir şey olmaması için güçlü binalar yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a TANAP desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a TANAP desteği

Bu Habere Tepkiniz

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Herkese altın olarak ödeme verilecek

Herkese altın olarak ödeme verilecek
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

29 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.

Sonraki Haber