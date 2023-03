Üniversite mezunları 'dokumacı' olmak istiyor

Türkiye İstatistik Kuru-mu'nun açıkladığı son verilere göre Türkiye'de her 3 işsizden birinin üniversite diploması var.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İŞKUR'un yayınladığı son program da üniversite mezunları için işin aslanın ağzında olduğunu ortaya koydu. 2022'de İŞKUR'un kurslarına kayıt olan 10 bin 763 kursiyerden 2 bin 692'sinin üniver-site mezunu olduğu öğrenildi.

Bunların arasında en çok tercih edilen kurs ise 'Dokuma Konfeksiyon Ma-kineci' oldu. 2022 yılında İŞKUR, 514 mesleki eğitim kursu düzenledi.

Kurslara toplam 10 bin 763 kişi katıldı. Kursiyerlerin yüzde 97'si istihdam garantili mesleki eğitim kurslarını tercih etti. 2022 yılında en çok talep edilen eğitim kursları ise toplam 3 bin 571 kursiyer ile 'Dokuma Konfeksiyon Makineci', bin 249 kursiyer ile 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı', 452 kursiyer ile 'Montaj İşçisi' oldu.

YÜZDE 25'İ ÜNİVERSİTELİ

Mesleki eğitim kurslarından yararlanan kursiyerlerin öğrenim durumlarına göre, 2 bin 692 ön lisans, lisans ve yüksek lisans me-zunu İŞKUR kurslarına başvurdu.

Toplam kursiyer sayısının yüzde 25'ini üniversite mezunları oluş-tururken, kursiyerlerin mezuniyet durumlarına göre dağılımı ise şöy-le sıralandı: Okuryazar olmayan 12. Okuryazar 907. İlköğretim 4 bin 242. Ortaöğretim 2 bin 910. Ön lisans 959. Lisans bin 684. Yüksek lisans 49.

İŞKUR verilerini yorumlayan CHP Adana Milletvekili Bur-hanettin Bulut, "Milyonlarca genç eğitimini aldığı mesleği yapamıyor. Asgari üc-rete veya daha düşük bir paraya, sigortasız ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalı-yor. İŞKUR kapısındaki kuyrukların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor" dedi.

İŞSİZLİK KRONİK BİR HALE GELDİ

Türkiye'de işsizliğin son 20 yılda kronik hale geldiğini söyleyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz-lik oranıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bulut, "Genç işsizlik oranı ise her geçen gün artıyor. İktidarın 'her ile bir üniversite' sloganıyla yap-tığı nitelikten, altyapıdan yoksun üniversiteler işsizliğe çare olmak yerine daha da büyüttü. Ülke-mizde 208 üniversite ve bu üni-versitelerden her yıl mezun olan milyonlarca gencimiz var. Resmi rakamlar her 3 işsizden birinin üniversite diplomalı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.