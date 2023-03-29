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Gazeteciler deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapıları unutturmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının katlılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 4'ncüsü düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi deprem bölgesinde başlıyor.

Haber Giriş : 29 Mart 2023 21:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 10:20
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Gazeteciler deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapıları unutturmayacak

Bu yıl proje kapsamında Kütahya ve Çanakkale illeriyle 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep ve Malatya illeri bulunuyor.

ÖNCELİĞİMİZİ DEPREM BÖLGESİNE VERİYORUZ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir proje hakkında açıklama yaptı.

Gökdemir yaptığı açıklamada, Program kapsamındaki illerimizi belirlerken medya yolu ile şehirlerimizin tanıtımına katkı sağlamak amacında olduklarının altını çizerken, Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep ve Malatya illerini de depremden önce belirlediklerini hatırlattı. Gökdemir, "Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl tanıtımına katkı sağlayacağımız illerimizi belirler ve projemizi Ocak ayında oluştururduk. Nitekim 2023 yılı için de böyle yaptık. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık ve projemizde bahse konu Gaziantep ve Malatya illerimizin depremden ciddi şekilde etkilendiğini hep beraber gördük. İllerimizin gastronomisini, tarihi ve kültürel değerlerini kamuoyuna yansıtabilmek adına çıktığımız projemizde şimdi bu iki ilimizin depremden etkilenen tarihi mekanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden ayağa kaldırılma sürecini yerinde görmek, deprem bölgesindeki insanlarımıza kültür ve sanat adına yapılan çalışmaları anlatmak ve depremzede vatandaşlarımızla hasbihal ederek onların yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek için önceliğimizi Gaziantep ve Malatya illerimize verdik." dedi.

GAZİANTEP VE MALATYA'DA HANGİ TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRDÜ?

Ankara ve ülkemizin çeşitli illerinden kültür sanat muhabirleriyle birlikte 31 Mayıs'ta Gaziantep'te, 1 Nisan tarihinde ise Malatya'da olacaklarını belirten İbrahim Gökdemir her iki ilimizde de tarihi mekanların ciddi yaralar aldığına dikkat çekerken Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgede tarihi mekanları ihya çalışmasını bizzat yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını ifade etti. Gökdemir zarar gören yapılar hakkında şunları söyledi;

Gaziantep'te yer alan Kurtuluş Camii, 1892'de Valide Meryem Kilisesi olarak yaptırılmış, 1960 yılında camiye dönüştürülmüştü. Şehrin önemli simgelerinden biri olan caminin depremler sonrasında kubbesi çöktü.

Geçmişi 1600'lü yıllara kadar giden Şirvani Camii Gaziantep'te bulunuyor. Halk arasında "iki şerefeli cami" olarak da bilinen Şirvani Camii, büyük depremler sonrası hasar gördü.

Gaziantep Kalesi, Roma döneminde gözetleme kulesi olarak inşa edildi. Şehrin simgesi haline gelen kalenin surları asrın felaketinde kısmen yıkıldı.

Yapımına 1893'te Sultan 2. Abdülhamid zamanında başlanan cami, 1912'de tamamlandı. Malatya'nın önemli tarihi yapılarından olan Hacı Yusuf Taş Camii, yaşanan iki büyük deprem sonrası yıkıldı.

İbrahim Gökdemir, Deprem bölgesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini ifade etti. Gaziantep ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleriyle birlikte her iki ilde projelerini yürüteceklerini ifade eden Gökdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın verdiği ulaşım desteğine de teşekkürlerini iletti.

15 NİSAN KÜTAHYA, 6 MAYIS ÇANAKKALE

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının deprem bölgesi illerimizin hemen ardından Kütahya ve Çanakkale'de devam edeceğini belirten İbrahim Gökdemir, 15 Nisan tarihinde Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın ev sahipliğinde Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti. Gökdemir 18 Mart tarihinde 108. Yılı kutlanan Çanakkale Zaferini de unutmadıklarını dile getirirken kültür sanat muhabirleri olarak 6 Mayıs tarihinde ecdadımızın göğsünü siper ettiği Çanakkale'de olacaklarını sözlerine ekledi.

ASIL AMACIMIZ TURİZMİN 81 VİLAYETE YAYILMASINA KATKI SAĞLAMAK

Başkan Gökdemir 4 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarında asıl amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde kültür turizminin 81 vilayete yayılması konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlamak olduğunu belirtirken geçtiğimiz 3 projede önemli sonuçlar aldıklarını ifade etti. Gökdemir, özellikle Gaziantep ve Malatya illerimizin bugünden itibaren daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirterek her iki ilin de kültürel değerlerinin korunması adına projelerinin oldukça önemli bir misyon üstlendiğine de dikkat çekti.

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