Dolar güne yükselişle başladı

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,7760'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 23,7210'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azaldığını belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, dün ülkede açıklanan verilere göre 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini anımsattı.

Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini vurgulayarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.