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'DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği' iddiası yalanlandı

Göç İdaresi Başkanlığı, "terör örgütü DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 13:09, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 13:09
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'DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği' iddiası yalanlandı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden "DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği" yönünde gerçekle ilgisi olmayan, provokatif paylaşımların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Paylaşımlarda, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahsın isimlerine yer verilerek, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddialarının ortaya atıldığı aktarıldı.

6 yabancı şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğunun öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialar asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen yazı ise DEAŞ'tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bilinçli bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ'tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."

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