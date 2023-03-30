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'Sahte doktor' ilk kez konuştu: Hedefim Tıp Fakültesini kazanmak!

Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp tahliye edilen Ayşe Özkiraz açıklamalarda bulundu. Sahte diplomayla ilgili cezasını aldığını ve çok pişman olduğunu ifade eden Özkiraz, şimdiki hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu söyledi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Mart 2023 13:49, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 13:53
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'Sahte doktor' ilk kez konuştu: Hedefim Tıp Fakültesini kazanmak!

Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini ;pratisyen hekim olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın 5. duruşmasında tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra ATV habere konuşan Özkiraz, "Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaptığım bir hata bunun bedelini orada yatarak da ödedim. Bu yaşta ceza aldım. Belki de orası benim için büyük bir sınav büyük bir dersti. Ben gerçekten dersimi aldım dedi.

Özkiraz açıklamalarına şöyle devam etti:

YALAN SARMALINDAN ÇIKAMADIM

Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Asıl amacım ve nedenim kesinlikle maddi kazanç sağlamak değildi. Çocukluk hayalimdeki ortamı görmekti. Ben gerçekten doktor olabilir miyim, doktor olduğumda bu ortamda bulunabilir miyim? Bunu yaptım. Sonrasında bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Yalan sarmalından da çıkamadım.Ne yaptıysam kendime yaptım. Bu raddeye kadar geleceğini kesinlikte tahmin etmedim. Sonraki seneye de kazanacağımı ve normal bir şekilde devam edeceğini düşünüyordum. Pişmanım. Bir daha böyle bir şey yapmam, yapamam.

HERHANGİ BİR YERE DİPLOMA SUNMADIM

Özkiraz, herhangi bir yere diploma sunmadığını belirterek, "Ameliyatlara sadece gözlemci olarak girdim. Asla hastalarla birebir muayenede bulunmadım. Benim hakkımda onları bire bir muayene edip ameliyatlarla kendim yaptığıma dair bir şikayet yok. Cezamı aldım. Evet. Pişmanım dedi.

AİLEM BANA BASKI YAPMADI

Özkiraz, Ailem bana baskı yapmadı. Annem, babam beni çok güzel yetiştirdi. Asla hiçbir şeyimi eksik bırakmadılar. Aksine fazlası oldu. Dershane eğitimi aldım. Kaynak eğitimleri aldım. Hiçbir şeyim eksik kalmadı. Sadece bunun kıymetini bilemedim. Ama ailem kesinlikle baskı yapmadı" ifadelerini kullandı.

DİLERİM TIP FAKÜLTESİ'Nİ KAZANACAK PUANIM OLUR

Tek isteğinin sınavlara girerek tıp fakültesini kazanmak olduğunu ifade eden Özkiraz;Sınavlarıma alışıyorum. Cezaevinde zor şartlarda, çoğu şeyim yeterli değildi. Soru çözdüm. Kitaplar okumaya çalıştım. Paragraflar çözdüm. Sınav başvurumu da yaptım 17 Haziran'ı bekliyorum. Dilerim Tıp Fakültesi'ni kazanacak bir puanım olur. Hem kendim gururlanırım. Her şeyden önce Tıp Fakültesi öğrencisi olduğuma inanırım. Ailemi de gururlandırırım. Herkesten özür diliyorum diye konuştu.

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