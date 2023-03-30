Kırklareli'nde imamı darbettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde köy cami imamını darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 16:11, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 16:12
Küçükyayla Köyü Camisi imamı E.K, sabah ezanını okuduğu sırada zanlı S.T. tarafından darbedildiğini ileri sürerek Vize Jandarma Komutanlığına müracaat etti.
Şüphelinin kendisine ait otomobile de zarar verdiğini iddia eden imam, S.T'den şikayetçi oldu.
İmam E.K. ifadesinde zanlının kendisine "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun." diyerek saldırdığını belirttiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerince S.T, gözaltına alındı.