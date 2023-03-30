Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde, turistleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 17:26, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 17:27
Denizli-Buldan kara yolu Tosunlar Mahallesi'nde, Denizli yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NDE 22 plakalı midibüs, karşı istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.
Kazada, üzerine midibüsün devrilmesi sonucu hurda yığınına dönen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi. Midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.