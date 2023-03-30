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Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 4.880,77, en yüksek 5.000,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kaybederek tamamladı- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,05 artışla 1 milyon 234 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 18:35, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 18:36
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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,11 puan azalarak 4.896,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4.926,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.880,77, en yüksek 5.000,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 4.896,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,94 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 5.387,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 62'si geriledi. İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.973,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.973,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 kazançla 1 milyon 234 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,1326 lira, satışta 19,2092 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0937 lira, satışta 19,1702 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,11'den, bileşik getirisi de yüzde 12,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2370, dolar/yen paritesi de 132,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 78,3 dolardan işlem görüyor.

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