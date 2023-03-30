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LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kruuş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mart 2023 21:53, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 21:56
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LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kruuş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

30 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

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