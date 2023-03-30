Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.