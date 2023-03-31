Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri ilan sitelerinden kiralık evlerini kaldırmaya başladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 102 bin kiralık konut ilanı varken, bugün bu sayı 91 bine düşmüş durumda. Emlakçılar ise "2 Temmuz'da ilana gireceğimiz birçok ev var" diyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Mart 2023 07:52, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 07:55
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da bitiyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa ev sahipleri kirayı serbest piyasa şartlarında belirleyebilecek.
Daha yüksek kira geliri elde etmeyi planlayanlar, boş daireleri için verdikleri ilanları geri çekmeye başladı.
Şubat ayında Türkiye genelinde 102 bin kiralık konut ilanı varken, bugün bu sayı 91 bine düşmüş durumda. Emlakçılar ise "2 Temmuz'da ilana gireceğimiz birçok ev var" diyor.