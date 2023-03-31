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Ankara'da mart ayının son gecesinde eksi 9'u gördü

Başkent'te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9'u gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 08:44, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 09:29
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Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara'da da etkisini gösterdi.

Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi. Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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