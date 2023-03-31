Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.



En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı.



Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.



ALT SINIR 3 BİN TL



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.



Denizbank ise promosyon miktarını 10 bin TL'ye kadar çekti. İş Bankası'nda da promosyon tutarı 4.500 TL ila 7.500 TL arasında. QNB Finansbank ise 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Ziraat, Halk, Vakıfbank: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi: SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye varan promosyon ödüyor.



Denizbank: Mobil Deniz uygulamasını kullanmak şartıyla 10.000 TL ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.



Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 7.500 TL'ye varan ödül sunuyor.



İş Bankası: 3 yıllığına peşin olarak ödeme yapılıyor. Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL



(10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.



QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.



ING: Emekli maaşını ING'den almaya başlayan emekliler 7.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.



Akbank: Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arasına 4.850 lira, 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira, 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

Metin CAN