Adalet Bakanı Bozdağ'dan 14 Mayıs paylaşımı

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçmek suretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."