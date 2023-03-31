Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Mart 2023 11:46, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 11:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.
Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.
Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.