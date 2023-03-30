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Özgür Kılıç, Çorum'dan Milletvekili Aday Adayı

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeye başladı. 2019 yılındaki yerel seçimde aldığı oy ile Çorum'da dikkatleri üstüne çeken İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2023 12:37, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 12:43
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Özgür Kılıç, Çorum'dan Milletvekili Aday Adayı

Türkiye 14 Mayıs'ta alınan karar ile erken seçime gidiyor. Siyasi partiler seçim öncesi milletvekili adaylarını belirlemek için genel merkezlerine yapılan başvuruları değerlendirmeye başladı. Bazı siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yaparken, bazı siyasi partilerde ise oluşturdukları komisyon ile aday adaylarını belirlemeye devam ediyor.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimden dolayı siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Oluşturulan ittifaklardan dolayı siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlerken şehirlere göre ayrı ayrı strateji uygulayacak. Bu şehirlerin başında ise büyükşehirlerin dışında Çorum gelmektedir.


ALDIĞI OY ORANI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Uzun zamandır AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Çorum meclise dört milletvekili gönderiyor. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde siyasi partilerin aldığı oy oranlarına göre 3 milletvekili AK Parti'den 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. 2018 yılındaki seçimde kullanılan oyun yüzde 52'sini AK Parti, yüzde 20'sini CHP, yüzde 14'ünü MHP, yüzde 8'ini İYİ Parti aldı.
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Merkez için Belediye Başkan Adayı gösterilen İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, aldığı yüzde 36,73'lük oy oranıyla dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerini büyük bir farkla kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 yılında aday gösterdiği Özgür Kılıç ile oy oranını arttırdı. 2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum İli Belediye Meclisi'nden bile daha fazla oy alan İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adaylığına başvurdu.


CHP ÇORUM'DAN 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİR
Uzun zamandır CHP'den bir milletvekilinin temsil ettiği Çorum, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimlerde milletvekili sayısını yükseltebilir. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin adaylık için yeniden başvurmaması ve belirlenecek olan adaylar ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi dengeleri değiştirebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25 kişi Çorum için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bu aday adayları içerisinde önemli isimler bulunurken, yerel seçimlerde elde ettiği başarıyla adından söz ettiren İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç Çorum'da konuşulmaya başlandı. Çorum' doğup büyüyen Kılıç, yerel seçimlerde gösterdiği çalışma ve başarısıyla her kesimden oy alabileceğini kanıtlamış durumda.


ÖZGÜR KILIÇ KİMDİR?
1975 yılında Çorum' da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da bitirdi. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılı Yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi Adayı, 24 Haziran 2018 genel seçimleri Çorum İli Milletvekili Aday Adayı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Belediye Başkan Adayı oldu. Aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında CHP Çorum Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekili, 2004-2016 yılları arasında Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı, 2016 yılından itibaren başlayan ve devam eden Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2020 yılı Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı Kurultay Delegesi'dir.

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