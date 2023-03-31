Depremlerde ayakta kalan hastanede 625 bebek doğdu

Valilikten 'İYİ Parti İstanbul İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'İYİ Parti İstanbul İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Seçmen kaydınızı sorgulayın'
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Seçmen kaydınızı sorgulayın'
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Ekonomistlerin mart ayına ilişkin enflasyon beklentisi
Ekonomistlerin mart ayına ilişkin enflasyon beklentisi
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
MGK toplantısı sona erdi, işte alınan kararlar
MGK toplantısı sona erdi, işte alınan kararlar
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlar reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlar reddedildi
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
Ana sayfaHaberler Sağlık

Depremlerde ayakta kalan hastanede 625 bebek doğdu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hasar görmeyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda 6 Şubat'tan bu yana 625 bebek dünyaya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 12:40, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 12:42
Yazdır
Depremlerde ayakta kalan hastanede 625 bebek doğdu

Onikişubat ilçesinde hizmet veren Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Hastane, kontrollerin ardından sahra hastaneleri devreye alınıncaya kadar geçen sürede, depremlerde yaralananlara da hizmet verdi. Sarsıntılara rağmen ayakta kalan hastanede 100 hekim, 400 sağlık personeli kendi branşında hizmet vermeyi sürdürüyor.

- "İlk andan itibaren kesintisiz hizmet verdi"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Mustafa Özgül, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Binanın 6 Şubat'taki kontrollerde sağlam olduğunun tespit edilmesi üzerine yaralı depremzedelerin getirilmeye başlandığını aktaran Özgül, branş gözetmeksizin herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Özgül, afetten sonra birçok personelin görevini bırakmadığını, insanlara yardımcı olmak için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

- "6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 32 bin çocuk hastaya hizmet verdik"

Depremlerin hemen ardından çocuk hastalar için seferber olduklarını belirten Özgül, "6 Şubat'tan itibaren hastanemizde yaklaşık 32 bin çocuk hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız. Kadın doğum bölümünde ise 6 bin hastamıza hizmet verdik. Toplam 500 hastayı da ameliyat ettik." dedi.

Özgül şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından şu ana kadar 625 bebeğimiz dünyaya bu hastanede gözlerini açtı. Bu şehirde çok acılar yaşadık. Düşündüğümüzde bu bebeklerin dünyaya gelmesi bizim için gerçekten inanılmaz mutluluk verici. Onları görmemiz ileriye yönelik umutlarımızın yeşermesine sebep oluyor."

Hastane binasının kendilerine güven vermesinin çalışma şevklerini artırdığını ifade eden Özgül, yaraların sarılması için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?
Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?
Bakan Koca: Deprem bölgesinde herhangi bir salgın söz konusu değil
Bakan Koca: Deprem bölgesinde herhangi bir salgın söz konusu değil
Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı
Bakan Koca'dan, deprem bölgesinde ishal salgını iddialarına açıklama
Bakan Koca'dan, deprem bölgesinde ishal salgını iddialarına açıklama
Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüş başladı
Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüş başladı
Gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bu Habere Tepkiniz

3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.

Sonraki Haber