Akşener'den saldırı açıklaması: Biz korkmayız

Akşener, mermi isabet eden partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar, Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden kurşunlanmıştır. Yani bunun anlamı şu. Daha önce dendi ki bana 'Bugünler iyi günlerin, daha neler göreceksin?'. Lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan.' dendi. Evim basıldı. Velhasılıkelam, bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma. Beni kendinle uğraştırma.' denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir kabile devleti olamayacağını dile getiren Akşener, "Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez ve siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız, bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Akşener, şöyle devam etti:

"Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Eğer Cenabıhakk'ın dışında bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey ama sen cumhurbaşkanısın, bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Lince uğradım, beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak, bunların faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler.

Şimdi milletim, aziz milletim, bu ucube sistemi, bu yargı sistemini, bunu sürdüremezsiniz. Bugün bana, bugün bize, yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. Bir buçuk ay sonra, 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem Başkan duruyor. Seçimini iptal ettiler, seçimini. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum."

Akşener, kadınlara çağrıda bulunarak, "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa, sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, bu pisliğin, bu iğrençliğin, bu hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız, değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanı'nı seçeceksiniz. Partimizi de birinci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için, bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Akşener, şunları kaydetti:

"Recep Bey sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak. Bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek, gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle, harika olur."