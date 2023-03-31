Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

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Sayın Cumhurbaşkanımız;

Milli Eğitim bakanlığımız, Sağlık bakanlığımız, başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci tamamlanmak üzeredir. Fakat kadrodan tek isteği eş durumu tayini yapabilmek olan memurların sizden tek bir beklentisi vardır.

Bizler kadroya geçen sözleşmeliler olarak ilgili bakanlıklarımıza eş durumundan yararlanabilecek miyiz diye sorduğumuzda yeni çıkan kanunda süre şartı devam etmektedir, eskisi gibi mazeret atamasındaki aile birliği mazeret tayininizi 3 yıl dolmadan yapamazsınız cevabını alıyoruz.

Anayasa'nın 41.maddesi ile güvence altına alınan aileler mazeret atamalarında mağdur ediliyor. Önceden sözleşmelisiniz yapamazsınız deniliyordu şimdi ise kadroya geçtik ama yine aynı cevabı alıyoruz.

Kadro verip eş durumu tayini yaptırmamak kadrodan gelecek memnuniyeti üzüntüye bırakmıştır. Bu durumda var olan mağduriyetin hiç bir şekilde görülmediği ve hiçbir açıklama yapılmadığı hatta görüşme taleplerimize asla olumlu yanıt verilmediği bilinmektedir. İnanın aile bütünlüğümüz olarak çok zor durumdayız.

Cumhurbaşkanımız siz 1 Aralık 2021'de 20. Milli Eğitim Şurası açılış töreninde ve 3 Ocak 2023'te Kadro Şöleninde Eş durumu sorununun kadroya geçişle birlikte çözüleceğini söylemiştiniz.

Bizler şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız bize bir söz verdiyse yapar. Çünkü Cumhurbaşkanımız "Aile Birliğinin" önemini her zaman dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımız bir kararnamesiyle ya da bir talimatıyla gönüllere su serper.

Kadroya geçtiysek kadrolunun hakkı olan eş durumu tayin hakkını kullanmak istiyoruz Kıymetli Cumhurbaşkanımız..

Saygıyla Arz Ederiz.

Eş Durumu Bekleyen Aileler