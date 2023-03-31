Kılıçdaroğlu Abdullah Gül ile görüşüyor
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2023 15:59, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 16:00
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu dün da 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü. Sezer, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı.