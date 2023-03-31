'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu yıl ramazan ayına Nurdağı ile birlikte 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Asrın felaketi bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Tabii 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık.

Gaziantep'e depremden 3 gün, Nurdağı'na 2 hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Daha sonra da bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek üzere buradayız. Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk Türkiye'nin değişik yerlerinden. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar, sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın nerdeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını, konteynerleriyle, prefabrikle, çadırıyla, eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla, adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz.

İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, işyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, yine yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini, depremin hemen ardından başlattık.

Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz, yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7 bin 87'sinin temelini bugün buradan atıyoruz.

Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz.

Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor.