Bakan Nebati dış borç stoku verilerini değerlendirdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranının 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye gerilediğini belirterek, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Türkiye'nin bugün açıklanan dış borç stoku verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranının 2002 yılından bu yana düşmeye devam ettiğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir."