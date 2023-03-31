Yargıtay'ın bozduğu 'Palu ailesi' dosyasında tahliye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada haklarında verilen karar Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanıklar Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael tahliye edildi.

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin 2021 yılında sonuçlanan davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edildi.

Sanık avukatları, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusunda bulundu.

Başvuruyu reddeden ceza dairesi, yerel mahkemenin kararını 18 Ocak 2022 tarihinde hukuka uygun buldu.

Daha sonra sanık avukatları, Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Yargıtay, bozma sebebi gözetilerek hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından tutuklu sanıklar Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael cezaevinden çıktı.

Dosya, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek.

- Karar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada 7 Eylül 2021'de karar verilmişti.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, sanık Tuncer Ustael'i, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Tutuklu sanık Emine Ustael'i "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Havva ile tutuklu sanıklar İsa ve Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etmişti.

Heyet tutuksuz sanık F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.