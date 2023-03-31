TCDD, Ankara-Sivas YHT Hattı için yüksek gerilim uyarısı yaptı

TCDD'den yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine, 3 Nisan Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren, 27 bin 500 volt gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.