TCDD, Ankara-Sivas YHT Hattı için yüksek gerilim uyarısı yaptı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimleri için yüksek gerilim uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 19:04, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 19:05
TCDD'den yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine, 3 Nisan Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren, 27 bin 500 volt gerilim verileceği ifade edildi.
Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.