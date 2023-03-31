TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde bu kişilerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Harp malulleri ile vazife malulü sayılanların anne ve babasına ödenecek aylık, asgari ücretin net tutarından az olamayacak.

TSK personelinin kıyafetine yönelik hangi hallerde, görevlerde, zamanlarda ve kimler hakkında kayıtlama ve kısıtlamaların uygulanmayacağı Milli Savunma Bakanınca belirlenecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine, tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla önleme aramasına imkan tanınacak.

Sivil personelin periyodik sağlık muayenesine "hijyen gerektiren veya sıhhi işlerde çalışan" şeklinde sınırlama getirilecek.

Erbaş ve erlerin sağlık hizmet bedelleri, reçete edilen ilaçlar için ortaya çıkan eşdeğer ilaç farkları ile tıbbi cihaz, malzeme fiyat farkları, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri ödenecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile yürütülecek.

General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında "YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak, "YAŞ'ın kararı" esas alınacak.

Yurt dışına öğrenim, kurs ve staj için gönderilen subay ve astsubayların yurt dışında bu nedenlerle geçirdikleri sürelerin, hizmet gereği zorunlu olarak simülatör eğitimlerine katılanlar dışında toplam 6 ayı geçen kısmı yükümlülük süresinden sayılacak.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sayfasından duyurulacak ve bu duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki "ödenecek brüt aylık tutar" kısmında yer alan "onbaşılar" ibaresi "astsubay astçavuşlar" şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, Askeralma Kanunu ile statüler arasına "yedek astsubay" statüsü ilave edildi. Bu kapsamda astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek olan tutarın, en küçük astsubay rütbesi olan ve yedek astsubay tayin edilen personelin haiz olduğu "astsubay astçavuş" rütbesi için ödenen miktar kadar olacak.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığının müfettiş yardımcısı kadrolarına ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla askeri kaynaktan da atama yapılabilecek.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurabilmek için; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay statüsünde (Teğmen-Albay) bulunmak gerekecek. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav, klasik veya çoktan seçmeli şeklinde yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavına başvuru yeri, şekli, şartları, istenecek belge ve beyanlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı ve atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı ile diğer hususlar sınav tarihinden en az 45 gün önce Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak.

Askeri kaynaktan alınan adaylar, yapılan giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayacak. Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi 3 yıl olup teorik eğitim, refakat ve bağımsız iş yapma olmak üzere 3 aşamalı bir süreci kapsayacak. Askeri kaynaktan alınan müfettiş yardımcıları 3 yılın sonunda sözlü yeterlik sınavına tabi tutulacak.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe, 70 puanın altında kalanlar Milli Savunma Bakanlığında durumlarına uygun kadrolara atanacak. Değişikliğin uygulanmasına ilişkin hususlar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Öngörülen düzenleme yürürlüğe girmeden önce stajyer müfettiş olarak görev yapan personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın müfettiş yardımcılığına atanmasına yönelik düzenleme de yapılacak.

- Tecrübeli personelin meslekte kalması hedefleniyor

Teklifle, muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personelin meslekte kalması sağlanacak.

Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

Yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personelin yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen sürelerin dikkate alınmamasına yönelik düzenleme de yapılacak.

Teklifle, yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, mezun olana kadar değil gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde Devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik düzenleme de yapılacak.

- Sınavlarla ilgili açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sayfasından duyurulacak

Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilen personel temin faaliyet sürecinin aksamaması, hızlandırılması, zaman ve emek israfının önlenmesi, posta ve tebligat giderlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik, sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sonuçların adaylara duyurulması işlemlerinin Bakanlık internet sayfasından duyurulması ve bu duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Teklifle Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen hak sahiplerine ödenecek nakdi tazminat miktarları artırılacak.

Kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstünün, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranmasına imkan tanınacak.

Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.