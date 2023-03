Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevi. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak." dedi.

Bakan Bozdağ, bir düğün salonunda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" adlı iftar programında, depremzedeler ile vakıftan kuru gıda ve muhtaç aylığı alan vatandaşlar ve burs alan öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bozdağ, bu yıl ramazan ayına deprem felaketi nedeniyle hüzünle girdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin hemen akabinde devlet ve millet işbirliğinde büyük bir dayanışma gösterildiğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Enkazın altında olan canlarımıza, sevdiklerimize, kardeşlerimize ulaşmak için büyük bir mücadele verildi. Pek çok kardeşimiz sağ salim kurtarılırken bazıları da maalesef vefat etti. Gönlümüz arzu ederdi ki herkesi sağ kurtaralım ama imkan olmadı. Bir yandan enkaz altındaki her bir insanımıza ulaştık, diğer yandan enkazları kaldırdık. Şimdi artık yaraları sarma vaktidir. Biliyoruz ki ölenlerimizi geri getiremeyiz ancak onlar için dua edebiliriz. Ama kalanlarımız için çok şey yapabiliriz. Onun için geride kalan depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, daha güvenli, daha sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, onların her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevidir."

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde depremin yaşandığı her yerde ilk günden itibaren bakanların koordinesinde önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Bozdağ, bu çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- "Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz kaldırılmadı"

Depremzedelerin ihtiyaçları ve geçici olarak barındırılması konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Şu anda Diyarbakır özelinde enkazı kaldırılmadık hiçbir bina yok. İkincisi kimliklendirilmesi yapılmayan yaralı veya vefat etmiş hiçbir insanımız da yok. Enkazlarla ilgili çalışmalar veri tespiti bakımından da tamamlandı. Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz da kaldırılmadı. Bir yandan enkazlar kaldırılırken öbür yandan da bu enkazlar nedeniyle ihmal ve kusuru bulunanlarla alakalı adli süreçler başladı ve soruşturmalar devam ediyor. Şuna herkes emin olmalı, bu deprem nedeniyle binaların yıkılmasında eğer ihmali kusuru olanlar varsa elbette onlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Bir yandan bu da devam etmektedir."

Bozdağ, Diyarbakır'da yaklaşık 200 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde barındırdıklarını dile getirerek, ilk günlerde ilk dönemde bu kişilerin bir kısmının çadırlarda bir kısmının sosyal tesislerde bir kısmının misafirhanelerde bir kısmının ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde barındırıldığını belirtti.

Daha sonra hasar tespit çalışmaları bittikten sonra evleri hasarsız olan ya da hafif hasarlı olanlar evlerine geçtikçe çadırları boşalttıklarını anlatan Bozdağ, şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınan vatandaşların olduğunu, çadırlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

- "Diyarbakır'da yeni bir kent kuruyoruz"

Bozdağ, Diyarbakır'da şu anda konteyner kent kurulumunun da sürdüğüne işaret ederek, 200'ün üzerinde konteynerin şu anda kurulduğunu söyledi.

Yakında, konteyner kent müracaatında bulunan her bir insana konteyner verme sürecini başlatacaklarını ifade eden Bozdağ, yağış nedeniyle çalışmaların biraz yavaşladığını ama kısa süre içerisinde konteyner kenti de tamamlayarak barınmaları için vatandaşların kullanımına açacaklarını belirtti.

Bozdağ, "Diyarbakır'da yaklaşık 27 bin bağımsız konut yapacağız. Diyarbakır'da kültür ve medeniyete uygun, çevre şartları uygun, ibadethaneleriyle, eğitim, sağlık ve spor tesisleriyle, parklarıyla, ticari alanlarıyla, çarşılarıyla yeni bir kent kuruyoruz. Yakında Cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri kapsamında Diyarbakır'da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de Diyarbakır'ımızda atacağız. Diyarbakır'da da temel atma çalışmaları sürüyor. Yarın o çalışmaları yerinde göreceğiz." diye konuştu.

- "Derdimiz yaraları hızla sarmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere bir yıl içinde konutların yapılarak teslim edileceğini taahhüt ettiğini anımsatan Bozdağ, bu söylenirken de geçmişte yapılan konutların referans gösterildiğini ifade etti.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra vatandaşlarımıza ne söz verdiysek süresinde, bazılarını da süresinden önce yerine getirdik. İnşallah deprem bölgelerindeki insanlarımıza verdiğimiz sözü de bir yıl içinde yerine getireceğiz. Türkiye'de belirsizlik olmasın diye, hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir biçimde devam edelim diye seçimleri de öne aldık. Derdimiz yaraları hızla sarmak, derdimiz kalıcı daha iyi konutlara vatandaşlarımızı en kısa sürede kavuşturmaktır. Bize inanın bize güvenin. Dün yaptık şimdi de yapıyoruz. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak. Kendi eşyalarını diledikleri şekilde alma imkanı bulacaklar. Daha iyi bir yaşam alanını onlara sunmak bizim boynumuzun borcu. Onun için hep söylüyoruz, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa onun liderliğindeki AK Parti yapar. Bugüne kadar hep böyle oldu."

Programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de konuşma yaptı.

İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.