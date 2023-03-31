Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Olay saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre. Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim N.A. (54), eşi H.A. (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3.katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada H.A., eşi N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eşini önce bıçaklayan H.A. daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren H.A. kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan H.A.'yı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim N.A.'ya mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim N.A.'yı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

N.A.'nın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri N.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan H.A. ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardıdan N.A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. H.A.'nın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ'

Komşulardan Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik.

Mahalle esnafı Saffet Sümer, "Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, "Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.