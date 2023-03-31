Ankara Adliyesi personeli ve depremzede aileler iftarda buluştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye personeli ile deprem bölgesinden başkente gelen aileler için iftar programı düzenledi.

Ankara Adliyesi Personel Yemekhanesindeki programa, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar, kalem personeli ile depremden sonra Hatay'dan gelen aileler katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Başsavcı Akça, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl buruk bir iftar programı düzenlediklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Başsavcı Akça, depremin etkisinin silinmesi ve yaşam alanlarının yeniden kurulması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Ramazanın, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı manevi bir iklimi süreci olduğunu belirten Akça, "Bu güzel ve bereketli günlerin bizlere sunduğu manevi atmosferden en iyi şekilde yararlanmalı, kardeşlik duygularımızı önceki günlere nazaran daha üst seviyelere çıkarmalıyız. Özellikle depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmamalıyız. Devletimiz, ilk günden beri her türlü ihtiyacı anında karşılıyor. Bizler de bu noktada bize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak adli işlemlerin yürütülmesine destek verdiğini söyleyen Akça, bu kapsamda aralarında savcı, bilirkişi, kalem müdürleri, katip ve mübaşirlerin de bulunduğu yüzlerce kişinin gönüllü olarak görev aldığını ifade etti.

Deprem bölgesinden gelen ailelerle yakından ilgilenen Başsavcı Akça, programın sonunda çocuklara hediye verdi.